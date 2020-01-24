Курс гривні різко знизився до долара та євро
П'ятниця, 24 січня 2020, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 19 копійок, встановивши його на 24 січня на рівні 24,52 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,20 (на 23 січня – 26,98 гривні).
Нагадуємо:
23 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 – 24,45 гривні за долар.
23 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,27 – 24,30 гривні за долар.
Економічна правда
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