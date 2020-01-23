Курс валют на 23 січня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки
23 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 – 24,45 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,52 - 24,54 гривні;
Євро – 27,18 - 27,21 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,31 – 24,57 гривні. Євро купують по 26,82 гривні, продають по 27,26 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,38 - 24,50 гривні, євро - 27,0 - 27,13 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 23 січня на рівні 24,33 гривні за долар.
22 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 – 24,46 гривні за долар.
22 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,26 – 24,29 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 22 січня на рівні 24,26 гривні за долар.
21 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 – 24,34 гривні за долар.
21 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,26 – 24,29 гривні за долар.
Економічна правда
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