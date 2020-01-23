Курс валют на 23 січня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки

23 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 – 24,45 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,52 - 24,54 гривні;

Євро – 27,18 - 27,21 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,31 – 24,57 гривні. Євро купують по 26,82 гривні, продають по 27,26 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,38 - 24,50 гривні, євро - 27,0 - 27,13 гривні.

Нагадуємо:



Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 23 січня на рівні 24,33 гривні за долар.

22 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 – 24,46 гривні за долар.