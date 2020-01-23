Менеджмент Deutsche Bahn зроблять радниками УЗ з можливістю зміни їхнього статусу

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що відомство має намір залучити менеджмент Deutsche Bahn для співпраці та розвитку Укрзалізниці як радників з можливістю зміни їхнього статусу надалі.

Про це він сказав в кулуарах Українського сніданку в Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Після консультацій, оцінки ми вже будемо предметно розуміти, що ми отримуємо, які вигоди, у скільки нам це обійдеться, скільки ми заощадимо. Це все повинно мати під собою економічні розрахунки.

Природно, у Deutsche Bahn колосальний досвід, нам хочеться залучити якомога більше цього унікального досвіду. Поки що це умовно радники, а надалі будемо дивитися", - заявив міністр.



За його словами, Україна радитиметься з німецькими фахівцями, зокрема, за двома напрямами: розвитку пасажирських і вантажних перевезень.



"Інфраструктура - складова, яка завжди у власності держави. Пасажирські та вантажні перевезення - так, але тут окремий сценарій. Про це занадто рано говорити", - додав він.



Також, за його словами, стратегічне партнерство із Deutsche Bahn збільшить транзитний потенціал країни.

Нагадаємо:

Уряд хоче віддати національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років АТ "Укрзалізниця".

Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини "Меморандум про взаєморозуміння".

Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.

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