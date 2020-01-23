Укравтодор показав, в яких містах будуватиме в цьому році об’їздні дороги

У 2020 році Укравтодор планує будівництво та реконструкцію 9 об’їздних шляхів загальною протяжністю 101,5 км.

Зокрема, у 2020 році планується продовжити будівництво:

Північної об’їзної м. Житомир,

Північної об’їзної м. Рівне,

Південно-Західної об’їзної м. Полтава,

Південної об’їзної м. Дніпро,

об’їзної дороги м. Дунаївці (на ділянці між Чернівцями та Хмельницьким).

Також розпочнуться роботи з будівництва Північної об’їзної м. Львів та Північної об’їзної м. Тернопіль.

Зазначається, що під час будівництва одного з пріоритетних об’єктів 2020 року — швидкісного шосе Н-31 Дніпро — Решетилівка, планується побудувати об’їзну м. Кобеляки в Полтавській області.

Також у планах держпідприємства будівництво об’їзно вї м. Берегове.

"Українські міста мають звільнитися від транзитного трафіку, адже це зменшує кількість заторів і покращує транзитний потенціал дорожньої мережі", — зазначив голова голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Крім того, у цьому році Укравтодор готує техніко-економічне обґрунтування та проєктну документацію для додаткових об’їзних доріг: Південно-Східна об’їзна м. Дубно, Північно-Західна об’їзна м. Хмельницький, Північна об’їзна м. Біла Церква, об’їзна дорога м. Стрий, об’їзна м. Кременчук з мостом через р. Дніпро.

Нагадуємо:

15 січня Кабінет міністрів затвердив перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році - загальний обсяг фінансування таких робіт має скласти 31,53 мільярдів гривень.

23 січня Київська обласна державна адміністрація почала роботу над пошуком шляхів реалізації проєкту Великої кільцевої автомобільної дороги.

Також нещодавно в Укравтодорі пояснили, кому скаржитися на погані дороги.