Гончарук очікує початку нової програми з МВФ в найближчі місяці

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук задоволений переговорами з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, які відбулися напередодні, і очікує початку дії програми розширеного фінансування в найближчі місяці.

Про це повідомив в кулуарах Українського сніданку в швейцарському Давосі, передає Інтерфакс-Україна.

"Очікуємо, що у найближчі місяці (нова - ред.) програму з МВФ буде розпочато", - сказав Гончарук.

Нагадуємо:

Нещодавно Міжнародний валютний фонд відзначив прогрес України в судовій реформі та реформах в економіці, і після виконання всіх необхідних кроків готовий виносити на розгляд Ради директорів нову трирічну програму розширеного фінансування.

Міністр фінансів Оксана Маркарова допускає, що Україна може відмовитися від фінансової підтримки МВФ після завершення наступної програми фінансування.

На початку грудня 2019 року Україна домовилася з МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування на 5,5 млрд доларів.

Остаточне рішення має прийняти рада директорів Фонду на засіданні в лютому. Для цього уряд України має виконати попередні заходи.

Поточна програма співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand-by була затверджена 18 грудня 2018 року і завершується 17 лютого цього року. Її обсяг становить близько 3,9 млрд доларів.

Перший транш у розмірі близько 1,4 млрд доларів було надано відразу. Потім планувалося ще 2 транші за підсумками піврічних переглядів програми.

Однак у зв'язку зі зміною президента і уряду після виборів вирішено було почати розробку нової програми співпраці.

В цілому за роки співпраці з Фондом Україна отримала близько 30,98 млрд доларів, а виплатила 24,88 млрд доларів, з яких 3,41 млрд доларів становили відсотки.

У 2020-2024 роках Україна має виплатити МВФ 8,9 млрд доларів, в тому числі 0,82 млрд доларів відсотків. З цієї суми на 2020 рік припадає 1,38 млрд доларів, на наступний – 1,58 млрд доларів.