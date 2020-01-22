Нова програма України з МВФ може стати останньою – Маркарова

Міністр фінансів Оксана Маркарова допускає, що Україна може відмовитися від фінансової підтримки МВФ після завершення наступної програми фінансування.

Про це вона написала в коментарі до посту на своїй сторінці в Facebook.

"Програма МВФ, по якій ми досягли домовленостей на рівні менеджменту, обов'язково потрібна на три роки. Але вже з неї, повністю її виконавши, є шанс випуститися з МВФ", – написала міністр фінансів.

Нагадуємо:

На початку грудня 2019 року Україна домовилася з МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування на 5,5 млрд доларів.

Остаточне рішення має прийняти рада директорів Фонду на засіданні в лютому. Для цього уряд України має виконати попередні заходи.

Поточна програма співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand-by була затверджена 18 грудня 2018 року і завершується 17 лютого цього року. Її обсяг становить близько 3,9 млрд доларів.

Перший транш у розмірі близько 1,4 млрд доларів було надано відразу. Потім планувалося ще 2 транші за підсумками піврічних переглядів програми.

Однак у зв'язку зі зміною президента і уряду після виборів вирішено було почати розробку нової програми співпраці.

В цілому за роки співпраці з Фондом Україна отримала близько 30,98 млрд доларів, а виплатила 24,88 млрд доларів, з яких 3,41 млрд доларів становили відсотки.

У 2020-2024 роках Україна має виплатити МВФ 8,9 млрд доларів, в тому числі 0,82 млрд доларів відсотків. З цієї суми на 2020 рік припадає 1,38 млрд доларів, на наступний – 1,58 млрд доларів.

Економічна правда