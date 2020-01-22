У МВФ відзначили прогрес України у реформах

Міжнародний валютний фонд відзначає прогрес України в судовій реформі та реформах в економіці, і після виконання всіх необхідних кроків готовий виносити на розгляд Ради директорів нову трирічну програму розширеного фінансування.

Про це заявила, директорка-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорили прогрес, досягнутий у судовій реформі, який сприятиме верховенству права, просування економічних реформ, говорили про необхідність завершити ті дії, які ще не виконано, щоб ми могли виносити програму на нашу Раду директорів", - сказала вона на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у середу в Давосі.

Також прем'єр-міністр Олексій Гончарук, на своєму Telegram-каналі повідомив, що обговорив з Георгієвой хід виконання попередніх заходів, необхідних для затвердження узгодженої на робочому рівні програми розширеного фінансування.

Нагадуємо:

Міністр фінансів Оксана Маркарова допускає, що Україна може відмовитися від фінансової підтримки МВФ після завершення наступної програми фінансування.

На початку грудня 2019 року Україна домовилася з МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування на 5,5 млрд доларів.

Остаточне рішення має прийняти рада директорів Фонду на засіданні в лютому. Для цього уряд України має виконати попередні заходи.

Поточна програма співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand-by була затверджена 18 грудня 2018 року і завершується 17 лютого цього року. Її обсяг становить близько 3,9 млрд доларів.

Перший транш у розмірі близько 1,4 млрд доларів було надано відразу. Потім планувалося ще 2 транші за підсумками піврічних переглядів програми.

Однак у зв'язку зі зміною президента і уряду після виборів вирішено було почати розробку нової програми співпраці.

В цілому за роки співпраці з Фондом Україна отримала близько 30,98 млрд доларів, а виплатила 24,88 млрд доларів, з яких 3,41 млрд доларів становили відсотки.

У 2020-2024 роках Україна має виплатити МВФ 8,9 млрд доларів, в тому числі 0,82 млрд доларів відсотків. З цієї суми на 2020 рік припадає 1,38 млрд доларів, на наступний – 1,58 млрд доларів.