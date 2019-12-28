Податкова реформа-2020: ПДФО, ЄСВ та військовий збір можуть об'єднати

У наступному році депутати мають намір розпочати підготовку до податкової реформи. В першу чергу вирішили взятися за реформування оподаткування доходів громадян.

Про це в інтерв'ю "Мінфіну" розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ми поки обговорюємо ядро податкової реформи – зміну оподаткування доходів. Найголовніші моменти – це об'єднання ПДФО (податок на доходи фізичних осіб), єдиного соціального внеску (ЄСВ) та військового збору в єдиний податок", — повідомив депутат.

Зараз діє єдина ставка податку на доходи громадян у розмірі 18%. За словами Гетманцева, замість неї планують ввести декілька: базову, підвищену і знижену.

Точні розміри ставок поки не відомі. Остаточні розрахунки зараз роблять в Міністерстві фінансів. "Можу сказати лише, що шкала не буде плоскою, буде пропорція. Мінімальна ставка становитиме 15%", – уточнив Гетманцев.

Фіналом податкової реформи має стати запровадження в Україні загального декларування. Воно не буде обов'язковим для всіх, але українці самі будуть у ньому зацікавлені.

"Якщо ви платите податок за звичайною, базовою ставкою, можете не подавати декларацію. Але якщо ви подасте, вам перерахують податок за мінімальною ставкою і держава поверне вам розписку про податок і, можливо, виплатить кешбек. Ми також хочемо використовувати практику, яка є в зарубіжних країнах", - сказав він.

"Віднімати з доходу витрати на оренду житла, лікування, утримання літніх батьків старше 80 років, на відпочинок в Україні. Наше завдання – максимально наблизити дохід до чистого доходу, тобто реального об'єкта оподаткування", – пояснив голова податкового комітету.

Нагадаємо:

Раніше голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що ставки податку на доходи фізичних осіб потрібно зменшувати і залишати більше грошей громадянам.

Про можливості зниження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) говорила також міністр фінансів Оксана Маркарова. За її словами, передумови для цього в 2020 році створить перевиконання державного бюджету.

ПДФО — основний податок на доходи фізичних осіб в Україні. Розміри ставок ПДФО визначені у ст. 167 ПКУ. Основною ставкою є 18%. Вона застосовується майже для всіх видів доходів громадян.

ЄСВ — консолідований (зведений) страховий внесок. Його збір здійснюється в системі загальнообов'язкового держстрахування в обов'язковому порядку та на регулярній основі. В Україні з січня 2016 року основна ставка ЄСВ становить 22%.

Військовий збір — податок, введений в 2014 році для фінансування Збройних сил України, яким обкладаються доходи фізичних осіб на території України. Ставка військового збору становить 1,5% від нарахованої заробітної плати.