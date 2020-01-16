У Мінфіні незабаром розпочнуть працювати над податковою реформою

Міністерство фінансів анонсувало старт робочої групи по розробці податкової реформи з наступного тижня.

Про це заявила міністерка фінансів Оксана Маркарова під час презентації Стратегії розвитку фінансового сектора до 2025 року, передає НВ.Бізнес.

"Ми з цього тижня починаємо формування, і на наступному тижні буде перше засідання робочої групи з напрацювання податкової реформи", - сказала вона.

Група почне роботу з комплексної діагностики податкової системи, яка в Україні не проводилася з 2015 року.

"Вона (діагностика - ред.) покаже, де ми знаходимося в порівнянні з іншими країнами, з якими конкуруємо за інвестиції, робочу силу, за ринки. І ми разом з бізнес-асоціаціями вийдемо з пропозиціями податкової реформи до бізнесу", - зазначила Маркарова.

Нагадуємо, як раніше заявляв голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, найголовніші моменти в реформі – це об'єднання ПДФО (податок на доходи фізичних осіб), єдиного соціального внеску (ЄСВ) та військового збору в єдиний податок.