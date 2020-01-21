Курс гривні продовжує впевнено послаблюватись

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 21 січня на рівні 24,33 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,96 (на 20 січня – 26,93 гривні).

Нагадуємо:

20 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,27 – 24,30 гривні за долар.

20 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 – 24,34 гривні за долар.

Економічна правда