Курс гривні продовжує впевнено послаблюватись
Вівторок, 21 січня 2020, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 21 січня на рівні 24,33 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,96 (на 20 січня – 26,93 гривні).
Нагадуємо:
20 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,27 – 24,30 гривні за долар.
20 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 – 24,34 гривні за долар.
Економічна правда
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