В УЗ розповіли, скільки компанія перевезла пасажирів до ЄС і назад
Упродовж 2019 року "Укрзалізниця" перевезла до країн Європейського Союзу та зворотно 942,1 тис. пасажирів, що на 14,9 % більше показника 2018 року.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Найпопулярнішим маршрутом став Київ — Перемишль, яким минулого року туди та зворотно подорожувало понад 482 тис. пасажирів. Серед інших популярних поїздів № 67/68 Київ — Варшава — Київ, який обрали 61 тис. пасажирів, № 35/36 Одеса — Перемишль — Одеса (59 тис. пасажирів) та № 31/32 Київ — Рига (24 тис. пасажирів).
Нагадуємо, збитки Укрзалізниці в пасажирському секторі за результатами 2019 року можуть перевищити 12 мільярдів гривень.
Читайте також: "Укрзалізниця" переходить під контроль німецької Deutsche Bahn?
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua