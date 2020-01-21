Лукашенко хоче знизити імпорт нафти з РФ на користь України та Балтики

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що імпорт нафти з Росії планується знизити до 40% від потреб республіки.

Про це повідомляє БелТА.

"Дійсно, зараз в повному обсязі альтернативи поставок російської нафти немає . Але, як ми домовлялися, диверсифікуватися нам треба. Треба йти до того, що 30-40% ми будемо купувати нафти в Російській Федерації.

Відсотків 30 ми повинні з Балтики завозити і відсотків 30 через Україну - перевірений вже шлях", - сказав Лукашенко у вівторок на нараді з питань підвищення ефективності реалізації нафтопродуктів на експорт.

"Можливо, Казахстан зможе поставити нам нафту, якщо Росія погодиться з цим. Дивно: наш союзник не дає згоди на поставку нафти від нашого іншого союзника.

Що ж, така ситуація зараз по поставкам нафти, і ми повинні з цим розібратися", - завив глава Білорусі.

Нагадуємо:

Білорусь напередодні Нового року не змогла укласти контракти про умови поставки нафти з 1 січня 2020 року.

3 січня Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) Білорусі.

31 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко за результатами трьох телефоннних розмов з президентом РФ Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим домовився про постачання нафти без контракту, але доручив забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел.

Як повідомляли ЗМІ, Путін і Лукашенко погодили ряд документів, зміст яких не розголошується. Повідомлялося, що мова йде про поглиблення співпраці в рамках Союзної держави. Білоруська опозиція побоюється, що мова може йти про підпорядкування Мінська Москві аж до відмови Білорусі від суверенітету.

Як Путін, так і Лукашенко заперечують, що мова йде про втрату Білоруссю суверенітету. При цьому сторони нерідко обмінюються різкими заявами.

Міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін заявив, що фінальні домовленості щодо поглиблення інтеграції між Росією і Білоруссю блокують три групи питань - про податки, нафту і газ.

4 січня "Білнафохім" повідомив про домовленість з російською компанією на поставку першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії. Водночас уряд Білорусі заявляв, що вивчаються всі можливі варіанти альтернативних поставок.

В середині грудня, "Білоруська нафтофа компанія" (БНК) купила партію норвезької нафти Johan Sverdrup обсягом 80 тисяч тонн.