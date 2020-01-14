Фінансовий комітет Ради рекомендував не приймати закон про Бюро фінансових розслідувань

Фінансовий комітет Верховної Ради 13 січня рекомендував не приймати закон про Бюро фінансових розслідувань, цю інформацію підтвердив голова комітету Данило Гетманцев, але не назвав причин такого рішення.

Про це повідомляє НВ Бізнес.

Як зазначає видання з посиланням на джерело, причина такого рішення парламентського комітету пов'язана з тим, що президент Володимир Зеленський вирішив, що Бюро фінансових розслідувань має бути підконтрольне Офісу президента, а не Мінфіну, як раніше було прописано у законопроєкті.

"Президент буде подавати свій законопроект про БФР, щоб цей орган був підконтрольним йому", - заявило джерело.

Зазначається, що розгляд законопроєкту про БФР у другому читанні був запланований на 14 січня.

Нагадаємо:

2 жовтня Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань.

Проєкт передбачає створення Бюро фінансових розслідувань як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів через Міністра фінансів.

Бюро фінансових розслідувань – орган досудового розслідування, основним завданням якого буде запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності.

Бюро фінансових розслідувань складатиметься з центрального апарату і територіальних управлінь, зареєстрованих як юридичні особи.

Гранична чисельність працівників, а також умови та розміри оплати праці будуть встановлені Кабінетом міністрів.

Передбачається можливість переходу колишніх працівників податкової міліції на службу до Бюро фінансових розслідувань на загальних підставах за результатами проведення конкурсу.