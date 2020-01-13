За 2019 рік зареєстрували на 15% менше ФОПів – Опендатабот

За 2019 рік в Україні зареєстрували 312 211 нових фізичних осіб-підприємців - це на 15% менше, ніж у попередньому році.

Про це повідомляє Опендатабот.

"У першій половині 2019 року ФОПи активно реєструвалися. Однак в квітні, після президентських виборів, кількість реєстрацій ФОП почала знижуватися", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така динаміка викликана насамперед низкою владних рішень, а саме: законом про РРО, законом про внесення змін до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, законом про збір та облік ЄСВ, законом про внесення змін до Податкового кодексу щодо подання єдиної звітності з ЄСВ та податку на доходи фізосіб.

"Реєстрація нових підприємців - це один з показників розвитку економіки. Якщо в Україні не реєструються нові компанії та підприємці, це означає, що українці бояться створювати бізнес та йдуть у тінь", - заявив засновник Опендатабот Олексій Іванкін.

У середньому щомісяця реєструвалося 5,5 тисяч компаній та 26 тисяч ФОП. Усього на початок 2020 року в Україні діє 1,8 млн підприємців.

Економічна правда