Рада зробила крок до підвищення цін на сигарети

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за скандальний законопроєкт 1210 про підвищення акцизу на сигарети і ренти на видобуток залізної руди.

Про це повідомляє сайт парламенту.

Автор ініціативи глава парламентського комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев. За документ проголосували 232 народних депутата.

Бізнес-спільнота раніше розкритикувала законпроект - бізнес турбують високі штрафи, розширення бази оподаткування рентою і зміни по акцизах.

Нагадаємо:

Законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві" зареєстрували у Верховній Раді 30 серпня.

Комітет рекомендував до першого читання прийняти альтернативний 1210-1, але все заблоковано через одіозність документа.

В інтерв'ю ЕП міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що наявність BEPS в законопроєктах №1209 і №1210 - лише одна з причин їх критики.



Читайте також: "Кошторис Зеленського": що уряд змінив в бюджеті на 2020 рік



Економічна правда