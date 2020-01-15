Голова Держгеослужби про зарплати: складно вимагати чесної роботи за 8 тисяч

Голова Державної служба геології та надр Роман Опімах розповів про свою зарплату і зарплати держслужбовців.

Про це він повідомив в інтерв'ю ЕП.

"Я ще, по-моєму, не отримав за місяць зарплату, у мене був тільки аванс. 16 тис грн", - пояснює Опімах.

Опімах також відповів, чи можливо жити на ці гроші чесно.

"Складно. Це питання ми піднімаємо на високому рівні. Можна перетерпіти, але це стосується не тільки топ-керівництва, це стосується всіх держслужбовців. Вимагати від людей чесної роботи за 8 тис грн в місяць складно", - коментує він.

Читайте більше в інтерв'ю: Глава Держгеонадр Роман Опімах: У мене був тільки аванс, 16 тисяч гривень

Нагадуємо:

Нещодавно, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, заявив, що держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем.

Раніше, керівники Мінкульту отримали "під ялинку" сотні тисяч зарплати.

Зокрема, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.

Крім того, повідомлялося, що топ-менеджери "Нафтогазу" отримають премію у 700 мільйонів гривень.

11 грудня 2019 року міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його не влаштовує зарплата і він не виключає перехід на іншу роботу.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявляв, що деякі міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають "фінансову подушку" і їм важко утримувати свої родини.

Економічна правда