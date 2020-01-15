Гончарук заступився за високі зарплати міністрів

Держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем.

Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook.

"Наша принципова позиція — в Уряді не буде корупціонерів і схем. Припинивши схематоз та зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі", - написав він.

Гончарук зазначив, що міністри — державні топ-менеджери, їхня робота має відповідно винагороджуватися та, безумовно, на них покладена велика відповідальність за результати їх роботи.

"Саме тому ми впроваджуємо ключові показники ефективності, за якими будуть оцінюватись результати роботи чиновників з відповідними висновками.

Держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем, окрім цього вони мають завжди пам’ятати про невідворотність покарання за посадові зловживання — тільки так влада буде працювати ефективно", - наголосив прем’єр.

За його словами, дані по зарплатах, які отримують міністри, є абсолютно відкритими.

"Наш Уряд — перший, міністри якого живуть так, як і представники влади у будь-якій цивілізованій країні — на зарплату від платників податків.

Наразі ми бачимо багато маніпуляцій щодо зарплат працівників Уряду. Прошу не спекулювати цифрами, а розбиратися до кінця. У деяких випадках міністри в грудні отримали з затримкою виплати за декілька місяців. Представники Кабінету Міністрів нададуть деталізацію з поясненнями", - написав Гончарук.

Нагадуємо:

Керівники Мінкульту отримали "під ялинку" сотні тисяч зарплати.

Зокрема, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.

Крім того, повідомлялося, що топ-менеджери "Нафтогазу" отримають премію у 700 мільйонів гривень.

11 грудня 2019 року міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його не влаштовує зарплата і він не виключає перехід на іншу роботу.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявляв, що деякі міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають "фінансову подушку" і їм важко утримувати свої родини.

Економічна правда