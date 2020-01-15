Гривня наблизилась до 24 за долар

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 15 січня на рівні 23,97 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,59 (на 14 січня – 26,62 гривні).

Нагадуємо:

14 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,05 – 24,10 гривні за долар.

14 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,0 гривні за долар.

Економічна правда