Гривня наблизилась до 24 за долар
Середа, 15 січня 2020, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 15 січня на рівні 23,97 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,59 (на 14 січня – 26,62 гривні).
Нагадуємо:
14 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,05 – 24,10 гривні за долар.
14 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,0 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua