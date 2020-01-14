Глава ГТС розповів, яким буде обсяг транзиту через 5 років

Через 5 років транзит газу з РФ по території України, залишиться на рівні 40 мільярдів кубометрів на рік, але газотранспортна система повинна бути готова і до іншого розвитку подій.

Про це заявив голова Оператора ГТС Сергій Макогон в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Думаю, що він (транзит - ЕП) залишиться не менше 40 млрд кубометрів. Такий балансує потужності, такої гнучкості, яку може дати українська ГТС, більше немає. "Північний потік" - це абсолютно негнучка система.

У них варто одна компресорна станція на 200 або 250 атмосфер на Балтиці і качає через весь регіон газ, який виходить в Німеччині. Ця система розрахована на постійну прокачування стабільних обсягів. Тому наша система повинна залишитися затребуваною, якщо "Газпром" залишиться основним постачальником газу в Європу", - повідомляє Макогон.

У планах Макогона зробити так, що б через 5 років ГТС, у разі потреби, могла працювати тільки на внутрішніх обсягах.

"Наступні п'ять років у нас буде достатній дохід, який дозволить нашу систему привести в порядок. Я для себе поставив завдання привести ГТС до того виду, щоб через п'ять років ми були в змозі працювати, навіть грунтуючись тільки на внутрішніх обсягах споживання.

Думаю, що навіть через п'ять років транзит залишиться, але ми повинні підготуватися і до іншого розвитку подій", - резюмував глава Оператора ГТС.

Нагадуємо:

Раніше Макагон заявлял, що незабаром газотранспортна система України буде оптимізована під потужність транзиту в 40 мільярдів кубометрів газу в рік.

Також голова ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон розраховує, що українська й російська сторони з часом зможуть повернутися до питання зберігання Росією газу в українських підземних сховищах.

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