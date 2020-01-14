У "МАУ" не впевнені у продовженні рейсів до Дубаю

У Міжнародній авіакомпанії України заявляють, що через вимушений обліт Перської затоки, рейси до Дубаю перебувають під питанням.

Про заявив президент "МАУ" Євген Дихне в інтерв'ю інтернет-порталу LB.UA.

У компанії зазначають, що облітати Перську затоку для авіакомпанії економічно невигідно.

"Як його виконувати, яким повітряним судном? Ми "дев’ятисоткою" (мається на увазі Boeing 737-900 - ред.), найважчою, не долітаємо туди без посадки. Зараз сісти можна в Ларнаці або в Анталії на дозаправку. Варіанти є, якщо ми вважатимемо їх доцільними. Нам іще потрібно конкурувати з тими, хто не облітає цей район", - наголошує президент "МАУ".



Як раніше анонсували в авіакомпанії рейси до Бангкоку мають припинитися з березня.

"Бангкок ми напевно закриємо. Нині ми літаємо туди вже на збиток. Просто вивозимо пасажирів, які купили завчасно квитки. Наразі сезон відпочинку, й ми просто повинні довиконати зобов'язання перед масовим туризмом. Після цього періоду цей напрямок ми закриємо", - зазначив він.

Також, за його словами Дихне, рейси до Пекіна авіакомпанія може відновити тільки в разі, якщо зможе повернутися до первісного маршруту, який не передбачає обльотів великих територій.

Президент "МАУ" також наголосив, що нині питання відновлення рейсів до Тегерана "навіть не розглядається".

"Іран наразі для нас закритий", - наголосив він.

Нагадуємо:

В зв’язку з нерентабельністю, з січня 2020 року МАУ припиняє виконувати регулярні рейси між Києвом і Краковом, а з березня 2020 року між Київом і Бангкоком.



Раніше МАУ повідомило, що в зв’язку з нерентабельністю авіакомпанія зупиняє виконання рейсів з аеропорту Бориспіль в Амман, Мінськ та Ригу, перельоти між Києвом та Пекіном також будуть призупинені.

8 січня Державіаслужба України заборонила українським авіакомпаніям виконувати польоти над територіями Ірану та Іраку.

Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") розбився в Ірані 8 січня. У літаку Boeing 737 авіакомпанії МАУ було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули. 2 пасажири не сіли на рейс.

Серед пасажирів були громадяни 7 країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великої Британії. На борту літака було 11 громадян України: 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.