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МАУ припиняє рейси з Києва в Краків і Бангкок

Четвер, 7 листопада 2019, 17:05
 

В зв’язку з нерентабельністю, з січня наступного року МАУ припиняє виконувати регулярні рейси між Києвом і Краковом, а з березня 2020 року між Київом і Бангкоком.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Повідомляється, що з 14 січня 2020-го український перевізник припинить виконувати власні регулярні рейси між Києвом і Краковом.

З 16 листопада частотність рейсів, що з'єднують Київ і Бангкок буде знижена до 3 щотижневих рейсів. 

Починаючи з 29 березня і на весь період літньої навігації IATA 2020, повітряне сполучення між столицями України і Таїланду буде призупинено.

Пасажирам, яких торкнуться зміни в розкладі рейсів МАУ, буде запропонований рерутинг за наявності такої можливості або повернення вартості квитка.

Нагадаємо:

Раніше МАУ повідомило, що в зв’язку з нерентабельністю авіакомпанія зупиняє виконання рейсів з аеропорту Бориспіль в Амман, Мінськ та Ригу, перельоти між Києвом та Пекіном також будуть призупинені.

Економічна правда

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