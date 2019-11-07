МАУ припиняє рейси з Києва в Краків і Бангкок

В зв’язку з нерентабельністю, з січня наступного року МАУ припиняє виконувати регулярні рейси між Києвом і Краковом, а з березня 2020 року між Київом і Бангкоком.



Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.



Повідомляється, що з 14 січня 2020-го український перевізник припинить виконувати власні регулярні рейси між Києвом і Краковом.

З 16 листопада частотність рейсів, що з'єднують Київ і Бангкок буде знижена до 3 щотижневих рейсів.

Починаючи з 29 березня і на весь період літньої навігації IATA 2020, повітряне сполучення між столицями України і Таїланду буде призупинено.

Пасажирам, яких торкнуться зміни в розкладі рейсів МАУ, буде запропонований рерутинг за наявності такої можливості або повернення вартості квитка.



Нагадаємо:



Раніше МАУ повідомило, що в зв’язку з нерентабельністю авіакомпанія зупиняє виконання рейсів з аеропорту Бориспіль в Амман, Мінськ та Ригу, перельоти між Києвом та Пекіном також будуть призупинені.



Економічна правда