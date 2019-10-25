МАУ відмовиться від рейсів в Мінськ та Ригу

В зв’язку з нерентабельністю авіакомпанія МАУ зупиняє виконання рейсів з аеропорту Бориспіль в Амман, Мінськ та Ригу, перельоти між Києвом та Пекіном також будуть призупинені.



Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.



Як заявляють в МАУ, скорочення програми перельотів обумовлено негативною рентабельністю рейсів і необхідністю облітати територію Російської Федерації.



"Такі зміни набудуть чинності з 16 листопада і діятимуть аж до вироблення урядом України ефективного рішення зі створення рівних конкурентних умов для українських та іноземних перевізників при виконанні рейсів з обльотом території Російської Федерації",- заявляють в прес-службі МАУ.



Повітряне сполучення між Києвом і Пекіном також буде призупинено, а частотність польотів за маршрутом Київ – Бангкок – Київ знижено до 3 щотижневих рейсів.

Авіакомпанія запропонує пасажирам зміну маршруту перевезення або повернення вартості квитка, якщо зміна маршруту є неможливою або пасажир відмовляється від альтернативного рейсу.

Водночас, частотність польотів між Києвом і Брюсселем, Копенгагеном, Стокгольмом, Краковом і Мадридом зросте до щоденної.

Також МАУ продовжуватиме регулярне повітряне сполучення між містами України, з’єднуючи столицю з Одесою, Харковом і Львовом двома рейсами на день, а з Дніпром, Херсоном, Чернівцями, Запоріжжям та Івано-Франківськом – щодня.



Нагадаємо, що за дослідженням другий за популярністю маршрут із Києва — в Мінськ (49 рейсів на тиждень). У вересні між Києвом і Мінськом літали дві авіакомпанії: МАУ (14 рейсів на тиждень) і "Белавіа" (35 рейсів на тиждень)