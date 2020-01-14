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За перші два тижні 2020 року біткоїн подорожчав на 20%

Вівторок, 14 січня 2020, 12:15
 

На торгах у вівторок середньоринкова вартість біткоїна зросла на 5,5% до 8574 доларів, загалом за перші два тижні 2020 року біткоїн подрожчав на 20%.

Про це пише Bloomberg.

"Очікується, що вартість біткоїна буде зростати, а запуск торгівлі біткоїн-опціонами біржею CME Group, ймовірно, лише прискорить зростання", - заявив керівник відділу розвитку бізнесу біржі Luno Віджай Айяр.

 

Зазначається, що після нестабільного 2019 року за перші два тижні 2020 року біткоїн подорожчав на 20%.

Нагадаємо:

Найбільша цифрова валюта Bitcoin з липня 2010 року подорожчала на понад 9 мільйонів відсотків.

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Економічна правда

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