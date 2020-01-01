Зростання біткоїна за 10 років становило 9 мільйонів відсотків

Найбільша цифрова валюта Bitcoin з липня 2010 року подорожчала на понад 9 мільйонів відсотків.

Про це свідчать дані, проаналізовані агентством Bloomberg.

Динаміка цін на біткоїн за 2010-2019 роки

Динаміка біткоїна за останнє десятиліття, навіть з урахуванням його потужного ривка вгору і подальшого мегаобвалу, дає фору всім іншим активам, пише видання.

Індекс S&P 500 виріс всього втричі за цей період. Золото подорожчало на 25%. Деякі з кращих в індексі Russell 3000 акцій, а саме Exact Sciences Corp. і Intelligent Systems Corp., виросли приблизно на 3000% кожна. Ці підйоми меркнуть в порівнянні з одним з новітніх – і одним з найбільш суперечливих – чудес фінансового світу.

"Звичайно, інвесторів приваблюють ці цифри. У наступному десятилітті потрібен зовсім інший етап зростання, заснований зовсім на інших факторах, ніж на першому етапі", – сказав президент ProChain Capital Девід Тевіл.

Динаміка цін на біткоїн у 2019 році

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