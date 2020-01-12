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Фонд держмайна запускає віртуальне сховище даних щодо об'єктів приватизації

Неділя, 12 січня 2020, 12:22

Фонд державного майна України запускає віртуальні кімнати даних по об’єктах приватизації у тестовому режимі.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"Передбачається, що по більшості об’єктів приватизації буде створено віртуальне сховище документів, що є важливим фактором прийняття рішення інвесторами щодо купівлі того чи іншого об’єкту", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, зазвичай цей перелік включає установчі, дозвільні, організаційні, операційні, претензійно-позовні та правовстановлюючі документи, документи з праці, фінансову звітність та договори.

"Головна мета такого розкриття – спростити доступ до інформації та прибрати корупцію при її отриманні, збільшити прозорість процесу приватизації, підвищити конкуренцію та, відповідно, ціну об’єктів на аукціонах", - заявили у Фонді.

Нагадаємо:

Раніше у Фонді держмайна заявили, що очікувана дата продажу Одеського припортового заводу - кінець 2020 року.

Заступник міністра економіки Павло Кухта заявив, що приватизація "Центренерго" може відбутися у 2020-2021 роках.

Читайте інтерв'ю: Заступник міністра економіки Павло Кухта: з 3700 компаній у держвласності має залишитися 200

Економічна правда

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Фонд держмайна приватизація

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