Фонд держмайна запускає віртуальне сховище даних щодо об'єктів приватизації
Фонд державного майна України запускає віртуальні кімнати даних по об’єктах приватизації у тестовому режимі.
Про це повідомляє прес-служба Фонду.
"Передбачається, що по більшості об’єктів приватизації буде створено віртуальне сховище документів, що є важливим фактором прийняття рішення інвесторами щодо купівлі того чи іншого об’єкту", - йдеться у повідомленні.
Як наголошується, зазвичай цей перелік включає установчі, дозвільні, організаційні, операційні, претензійно-позовні та правовстановлюючі документи, документи з праці, фінансову звітність та договори.
"Головна мета такого розкриття – спростити доступ до інформації та прибрати корупцію при її отриманні, збільшити прозорість процесу приватизації, підвищити конкуренцію та, відповідно, ціну об’єктів на аукціонах", - заявили у Фонді.
Нагадаємо:
Раніше у Фонді держмайна заявили, що очікувана дата продажу Одеського припортового заводу - кінець 2020 року.
Заступник міністра економіки Павло Кухта заявив, що приватизація "Центренерго" може відбутися у 2020-2021 роках.
Читайте інтерв'ю: Заступник міністра економіки Павло Кухта: з 3700 компаній у держвласності має залишитися 200
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua