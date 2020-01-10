Правоохоронці вилучили у незаконних АЗС 4 тисячі тонн пального — Гончарук

У ході кампанії з ліквідації тіньових схем торгівлі пальним правоохоронці вилучили з обігу 4 тисячі тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 93,4 мільйони гривень.

Про це повідомив у Facebook прем'єр Олексій Гончарук за підсумками зустрічі з операторами АЗС.

За його словами, силами ДФС, Нацполіції та СБУ здійснили 2200 перевірок.

"Перевірили інформацію щодо 1399 нелегальних АЗС:

377 — зупинили діяльність;

316 — демонтовані раніше або відсутні за адресами;

243 — демонтовані за звітний період;

463 — оформили ліцензію.

Вилучили з обігу 4 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 93,4 млн грн, а також обладнання на суму 94,2 млн грн", - написав Гончарук.

Він повідомив, що відкрили 292 адміністративних проваджень та 152 - кримінальних.

"Уряд зробив рішучі кроки. Спільно з нафтотрейдерами ми продовжимо боротьбу з нелегальними АЗС. Про це ми домовилися на черговій зустрічі сьогодні.

Українці купуватимуть пальне європейської якості виключно в ліцензованих нафтотрейдерів. Це один із пріоритетів нашого уряду", - заявив прем'єр.

Нагадаємо:

26 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що дав доручення ДФС, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегального обігу палива.

28 грудня СБУ відзвітувала, що припинила діяльність майже 300 нелегальних автозаправних комплексів у всіх регіонах України.

3 січня у ДФС повідомили, що податкова міліція ліквідувала 264 нелегальні АЗС.

Економічна правда