Рішення Ради НБУ виходить за рамки її повноважень — Нацбанк

Рішення Ради Національного банку в якому правлінню НБУ рекомендується задіяти всі засоби для зниження облікової ставки та критикується зміцнення курсу гривні, Нацбанк визнав таким, що виходить за рамки повноважень Ради.

Про це заявили в Нацбанку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дане рішення Ради НБУ від 5 грудня 2019 року виходить за рамки повноважень Ради НБУ і не впливає на проведення грошово-кредитної політики НБУ", — заявили в НБУ.

Як зазначається, по-перше, монетарна політика НБУ спрямована на виконання визначених законодавством цілей, зокрема на забезпечення цінової стабільності.

Для досягнення цих цілей управління операційною діяльністю, в тому числі реалізацію грошово-кредитної та валютно-курсової політики, здійснює правління НБУ. При цьому воно керується Основними принципами грошово-кредитної політики, схваленими Радою НБУ.

Забезпечення низької і стабільної інфляції відбувається за допомогою реалізації режиму таргетування інфляції і режиму плаваючого обмінного курсу, відповідно до чинного законодавства і Основними принципами ГКП.

По-друге, заявили в НБУ, прийнявши рішення "визнати діяльність правління НБУ в частині формування та реалізації валютно-курсової політики в 2019 році неефективною і такою, яка не відповідає викликам сучасного розвитку України", Рада НБУ вийшла за рамки своїх повноважень, визначених ст. 100 Конституції України та ст. 9 Закону України про Національний банк України.

Відповідною статтею Конституції визначено повноваження Ради розробляти Основні принципи ГКП і здійснювати контроль за її проведенням.

Перелік повноважень Ради НБУ визначено в ст. 9 Закону України про Національний банк і є вичерпним. Серед них є передбачений і Конституцією в тому числі контроль за проведенням грошово-кредитної політики, а відповідно, і оцінка діяльності правління по виконанню затверджених Радою Основних принципів ГКП.

При цьому не передбачено жодних інших повноважень Ради по здійсненню оцінки діяльності правління Нацбанку в будь-який інший сфері, зокрема в частині формування та реалізації валютно-курсової політики та її відповідності викликам сучасного розвитку України, підкреслюється в повідомленні.

У НБУ відзначили, що жодних правових наслідків для персонального складу правління НБУ дане рішення Ради не має.

"Правління Національного банку продовжує працювати в повному складі для реалізації покладених на Національний банк функцій — забезпечення цінової і фінансової стабільності з метою сприяння економічному зростанню", — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо:



Рішенням від 5 грудня Рада Національного банку рекомендувала правлінню НБУ задіяти всі засоби для зниження облікової ставки, а також розкритикувала зміцнення курсу гривні.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев заявив, що зниження облікової ставки є повільним, що не дає можливості наповнити кредитний ринок дешевими кредитами.