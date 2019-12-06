Рада НБУ розкритикувала політику правління Нацбанку

Рада Національного банку рекомендувала правлінню НБУ задіяти всі засоби для зниження облікової ставки, а також розкритикувала зміцнення курсу гривні.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради НБУ, що відбулося 5 грудня, передає Громадське.

"Визнати діяльність Правління Національного банку в частині формування та реалізації валютно-курсової політики в 2019 році неефективною та такою, що не відповідає викликам сучасного розвитку України", — повідомили у Раді НБУ.

Також правлінню Нацбанку рекомендували "задіяти всі засоби та методи грошово-кредитної політики з метою пом’якшення монетарної політики Національного банку України", мова йде про зменшення розміру облікової ставки.

Також у Раді НБУ рекомендували оновити стратегію управління золотовалютними резервами, зокрема графік їхнього поповнення шляхом викупу валюти з ринку. Крім цього правління Нацбанку має проаналізувати сценарій раптового виходу нерезидентів з державних цінних паперів та вплив такого виходу на валютний ринок.

"Надати оцінку реального обмінного/реального ефективного обмінного курсу (переоцінка/недооцінка) відносно розрахункового рівноважного рівня", — рекомендували у раді Нацбанку.



Нагадаємо:

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев заявив, що зниження облікової ставки є повільним, що не дає можливості наповнити кредитний ринок дешевими кредитами.