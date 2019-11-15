Митна служба зареєструвала усі митниці і планує повноцінний запуск у грудні

Державна митна служба зареєструвала юридичні особи усіх 16 митниць та призначило в.о. для кожної з них.

Про це повідомив у Facebook голова ДМС Максим Нефьодов.

"Станом на ранок нарешті зареєстровані всі 16 митниць Нова митниця.

Нагадую, це проміжна структура - з 26 робимо 16, а наступного року залишиться лише одна (але для цього ще треба зміни до закону, які вже в парламенті). Максимально форсуємо роботу, аби офіційно стартувати на самому початку грудня", - написав він.

За його словами, на всі 16 митниць призначені виконуючі обов'язків.