Митна служба зареєструвала усі митниці і планує повноцінний запуск у грудні
Державна митна служба зареєструвала юридичні особи усіх 16 митниць та призначило в.о. для кожної з них.
Про це повідомив у Facebook голова ДМС Максим Нефьодов.
"Станом на ранок нарешті зареєстровані всі 16 митниць Нова митниця.
Нагадую, це проміжна структура - з 26 робимо 16, а наступного року залишиться лише одна (але для цього ще треба зміни до закону, які вже в парламенті). Максимально форсуємо роботу, аби офіційно стартувати на самому початку грудня", - написав він.
За його словами, на всі 16 митниць призначені виконуючі обов'язків.
"Це або колишні керівники митниць, що ліквідовуються (які не ввійшли в перелік 16), заступники керівників, керівники митних постів, або працівники центрального апарату.
Всі погодились на пониження по посаді, аби перейти як в.о., а не на тверді посади. Їх завдання - зареєструвати митниці, перевести тих людей, яких ми забираємо на свій човен, і стартувати роботу. Після цього розпочнемо конкурси на постійних керівників і заступників, запрошуємо всіх подаватись", - розповів Нефьодов.
Економічна правда
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