Офіційний курс: гривня втримує рекордні позиції

Національний банк не змінив офіційний курс гривні залишивши його на 9 грудня на рівні 23,72 за долар, що є максимальним показником майже за 4 роки.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також не змінився і встановлений на рівні 26,32 (на 7 грудня – 26,32 гривні).

Нагадаємо

6 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 - 23,72 гривні за долар.



6 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,82 – 23,85 гривні за долар.

Економічна правда