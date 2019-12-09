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Офіційний курс: гривня втримує рекордні позиції

Понеділок, 9 грудня 2019, 09:00

Національний банк не змінив офіційний курс гривні залишивши його на 9 грудня на рівні 23,72 за долар, що є максимальним показником майже за 4 роки.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також не змінився і  встановлений на рівні 26,32 (на 7 грудня – 26,32 гривні).

Нагадаємо

6 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 - 23,72 гривні за долар.

6 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,82 – 23,85 гривні за долар.

Економічна правда

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