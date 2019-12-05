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Гривня стабільна до долара та євро: курси валют від НБУ

Четвер, 5 грудня 2019, 09:00

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 5 грудня на рівні 23,94 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,50 (на 4 грудня – 26,50 гривні).

Нагадаємо:

4 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,94 – 23,96 гривні за долар.

4 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,88 – 23,90 гривні за долар.

Економічна правда

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