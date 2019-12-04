Милованов розповів про результати технічного аудиту Укрспирту
Технічний аудит держпідприємства "Укрспирт" та концерну "Укрспирт" показав, що 22 заводи із 83 перебувають у незадовільному стані і не відповідають технічним вимогам.
Про це повідомив у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов.
"Не всі знають, що Укрспиртів насправді – два: Концерн "Укрспирт" та ДП "Укрспирт" - загалом 83 заводи (кілька заводів належать іншим державним організаціям)", - пояснив він.
За словами міністра, за результатами аудиту виявили, що: 22 з 83 підприємств - у незадовільному стані і не відповідають технічним вимогам, 29 заводів - обладнані зареєстрованими витратомірами-лічильниками етилового спирту та зареєстровані як акцизні склади у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
Він також підкреслив, що 43 заводи уже тривалий час простоюють, а 40 - здійснювали свою діяльність протягом 2019 року.
Милованов також повідомив, що 112,3 млн грн держава витратила на непрацюючі підприємства у 2018 році, а 80,1 млн грн - за 9 місяців 2019 року.
"18,9 млн грн - загальна сума перевитрат паливно-енергетичних ресурсів за 2018 та три квартали 2019 років. Що це означає? Закупали за завищеними цінами. Цифри говорять самі за себе", - написав міністр.
Нагадаємо:
Заступник міністра економіки Павло Кухта розповів, що пріоритетним завданням держави по "Укрспирту" є зруйнування державної монополії на виробництво спирту.
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Економічна правда
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