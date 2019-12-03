Заступник міністра економіки розповів, як приватизують Укрспирт

Заступник міністра економіки Павло Кухта розповів, що пріорітетним завданням держави по "Укрспирту" є зруйнування державної монополії на виробництво спирту.



Про це він розповів в інтерв’ю ЕП.



"Спершу повинна відбутися демонополізація галузі. Виробництво спирту — це не природна монополія, а штучно створена. Ще з часів Російської імперії вважалося, що держава має бути монополістом на ринку спирту і заробляти на цьому. Моя особиста думка: у 21 сторіччі це дуже дивний підхід до роботи.

...Парламент має зняти державну монополію з виробництва спирту, а потім заводи можна буде продавати", - наголосив Кухта.

Кухта також заявив, що приватизація може відбуватися у декілька етапів.

"Укрспирт" — дуже проблемне підприємство. Зсередини воно майже повністю криміналізоване. Приватизація може відбуватися двома етапами.

Перший — запускається конкурентний ринок. Другий — все, що ми не хочемо залишати в портфелі держави, можна спокійно продати. 90% "живих" заводів можна продавати окремими підприємствами", - підкреслив Кухта.



Інші 10% потужностей замміністр пропонує ліквідувати або поміняти профіль діяльності.

"Значна частина цих підприємств уже не виробляє спирт. Там навіть обладнання потрібного нема", - підкреслив він.

Заступник міністра зазначив, що для майбутніх інвесторів можливо буде мати більший сенс будувати потужності з нуля, аніж покращувати застаріле обладнання.

"Цілком можливо, що побудувати нове підприємство для інвестора може мати більше сенсу, ніж модернізувати старе. Що продавати, а що ні — це питання реформи самого "Укрспирту" та його ревізії", - резюмував Кухта



Читайте детальніше про масштаби української приватизації в інтерв’ю: Заступник міністра економіки Павло Кухта: з 3700 компаній у держвласності має залишитися 200

Знати більше: "Укрспирт" готують до продажу: чому це так необхідно

Економічна правда