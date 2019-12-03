Компанія Григоришина заборгувала банкам 10 мільярдів

В рамках справи про банкрутство компанії "Запоріжтрансформатор" до боржника надійшли вимоги банків на загальну суму понад 10 мільярдів гривень.

Про це йдеться в рішенні Господарського суду Запорізької області, передає Finbalance.

Зокрема, заявлені вимоги "Промінвестбанку" становили 6,1 млрд грн, "Сбербанку" - 2,2 млрд грн, ING Bank N.V. - 741 млн грн, "ІНГ Банку" - 214,2 млн грн, "Укрексімбанку" - 459,6 млн грн, "Райффайзен Банку Аваль" - 435,7 млн ​​грн, "ТАСкомбанку" - 213,9 млн грн.

Крім того, про свої кредиторські вимоги заявила група кіпрських компаній.

У тому числі "Завдано Лімітед" вимагає 182,5 млн грн, "Азідано Лімітед" - 182,5 млн грн, "Каратаєв Лімітед" -182,5 млн грн, "Артамаре Лімітед" - 146,9 млн грн.

Нагадуємо:

Провадження у справі про банкрутство "Запоріжтрансформатор" було відкрито з ініціативи самого ж підприємства.

Суд задовольнив клопотання розпорядника майна та наклав арешт на все рухоме і нерухоме майно підприємства (зокрема, те, яке знаходиться в заставі та іпотеці третіх осіб).

Згідно з інформацією підприємства, на кінець 2018 року його заборгованість перед банками становила 8,87 млрд грн.

При цьому заявлена ​​сума необоротних активів становила 2,36 млрд грн, а оборотних активів - 1,77 млрд грн.

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром "Запоріжтрансформатору" числиться однокласник бізнесмена Костянтина Григоришина і менеджер швейцарського офісу Energy Standard Group Леонід Пивоваров (Швейцарія).

Лондонський арбітраж раніше визнав, що реальний власник цих активів Григоришин.

Раніше повідомлялося, що група "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина може втратити контроль над "Вінницяобленерго", новий потенційний власник підприємства - структури Петра Порошенка.

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