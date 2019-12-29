Нацбанк в 2019 році викупив у резерви 7,9 мільярда доларів

Національний банк України в 2019 році придбав на міжбанківському валютному ринку 8,46 млрд доларів і продав 0,53 млрд доларів, таким чином поповнивши валютні резерви за рахунок цього джерела на 7,93 млрд доларів.

Про це свідчать дані регулятора, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними, рекордний обсяг валюти було придбано в останній тиждень року – 1,56 млрд доларів, зокрема 730 млн доларів – на першому з листопада минулого року валютному аукціоні.

Водночас центробанк зазначив, що цього тижня він також провів і перші з середини жовтня цього року інтервенції на підтримку гривні, продавши 50 млн доларів.

Як повідомлялося, офіційний курс гривні в 2019 році зміцнився на 14,5% до долара (до 23,6862 грн/$1) і на 16,7% до євро (до 26,422 грн/EUR1).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 40 копійки, встановивши його на 27 грудня і до 7 січня включно на рівні 23,68 гривні за долар.

27 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,74 – 23,79 гривні за долар.