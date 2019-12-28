Гривня на "чорному" ринку наблизилася до 25 за долар

Котирування гривні на "чорному" ринку в суботу знижуються, станом на 12:50 вони встановилися на рівні 24,46-24,84 гривні за долар.

Про це свідчать дані Finance.ua.



Котирування євро до гривні встановилися на рівні 26,9-27,75 гривні.





На готівковому ринку на 12:50 зафіксовані наступні показники: 23,75 - 24,62 гривні за долар, 26,31-27,36 гривні за євро.



Національний банк послабив офіційний курс гривні на 40 копійки, встановивши його на 27 грудня і до 7 січня включно на рівні 23,68 гривні за долар.

Нагадуємо:

27 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,74 – 23,79 гривні за долар.

Економічна правда