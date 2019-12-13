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Влада планує змінити порядок надання монетизованих пільг на комуналку

П'ятниця, 13 грудня 2019, 14:45

Міністерство соціальної політики ініціює зміни до порядку надання пільг у грошовій формі, щоб надати можливість пільговикам змінювати форму отримання субсидій у будь-який період.

Джерело: "Укрінформ" із брифінгу заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка

Пряма мова Музиченка: "Міністерство зараз ініціює внесення змін до порядку надання пільг у грошовій формі для того, щоб дати можливість пільговикам не тільки до 15 жовтня змінювати форму отримання субсидій, а робити це в будь-який період опалювального сезону.

На сьогодні цей проєкт постанови проходить процедуру погодження із центральними органами виконавчої влади.

Ми пропонуємо, щоб з 1 січня 2020 року ті пільговики, які бажають перейти на готівкову форму (надання пільг – ред.), могли це зробити в будь-який момент".

Деталі: Музиченко пояснив, що ухвалення змін дасть можливість пільговику в будь-який період змінити форму надання пільги, якщо з якихось причин постачальник послуг невчасно і неякісно виконує свою функцію.

Він також закликав пільговиків звертатися до органів соціального захисту населення за місцем проживання, аби уточнити інформацію щодо нарахування чи ненарахування пільг.

Українська правда

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