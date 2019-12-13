Влада планує змінити порядок надання монетизованих пільг на комуналку
Міністерство соціальної політики ініціює зміни до порядку надання пільг у грошовій формі, щоб надати можливість пільговикам змінювати форму отримання субсидій у будь-який період.
Джерело: "Укрінформ" із брифінгу заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка
Пряма мова Музиченка: "Міністерство зараз ініціює внесення змін до порядку надання пільг у грошовій формі для того, щоб дати можливість пільговикам не тільки до 15 жовтня змінювати форму отримання субсидій, а робити це в будь-який період опалювального сезону.
На сьогодні цей проєкт постанови проходить процедуру погодження із центральними органами виконавчої влади.
Ми пропонуємо, щоб з 1 січня 2020 року ті пільговики, які бажають перейти на готівкову форму (надання пільг – ред.), могли це зробити в будь-який момент".
Деталі: Музиченко пояснив, що ухвалення змін дасть можливість пільговику в будь-який період змінити форму надання пільги, якщо з якихось причин постачальник послуг невчасно і неякісно виконує свою функцію.
Він також закликав пільговиків звертатися до органів соціального захисту населення за місцем проживання, аби уточнити інформацію щодо нарахування чи ненарахування пільг.
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