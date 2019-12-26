Приватизація "Центренерго" у 2020 році може не відбутись – голова Фонду держмайна

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко має сумнів щодо приватизації "Центренерго" у 2020 році, незважаючи на те, що підприємство є в переліку об'єктів великої приватизації на наступний рік.

Про це він сказав в інтерв'ю lb.ua.

"У підприємства є своя історія. На даний момент там немає радника. Тому для початку ми повинні оголосити конкурс на цю посаду. Думаю, з цим ми впораємося вже в січні. Але, чесно кажучи, я не бачу перспектив приватизації "Центренерго" в 2020 році ", - підкреслив голова Фонду.

Він запевнив, що не отримував жодних вказівок від голови Офісу президента Андрія Богдана щодо приватизації енергогенеруючого підприємства.

"Є загальне завдання - прискорювати процес приватизації і робити його прозорим. Це головне завдання. І будь-яких розмов конкретно по "Центренерго" не було", - додав Сенниченко.

Нагадаємо:

Раніше прем'єр Олексій Гончарук, заявив, що компанія Центренерго - у топ-пріоритеті на приватизацію, а уряд буде робити все можливе, щоб туди зайшов сильний іноземний гравець.