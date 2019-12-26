Через зміцнення гривні держбюджет з початку року недоотримав 51 мільярд
Доходи загального фонду держбюджету у січні-листопаді 2019 року становили 93,9% від запланованого показника - до бюджету не надійшло 51,46 млрд грн, запланованих у бюджеті.
Про це повідомили у Мінфіні.
Зазначається, що загальні доходи бюджету за 11 місяців становили 792,2 мільярда гривень, а заплановано було зібрати 843,66 мільярда гривень.
"Зміцнення гривні, нижчі ціни на природний газ, слабше зростання імпорту, падіння виробництва тютюнових виробів порівняно із показниками, врахованими в державному бюджеті на 2019 рік, призвели до нижчих за розпис доходів загального фонду державного бюджету у січні-листопаді 2019 року", - підкреслили у Міністерстві фінансів.
Водночас у відомстві заявили, що у листопаді ситуація дещо покращилася - митниця, зокрема, перевиконала план надходжень на 300 мільйонів гривень.
Нагадуємо:
У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства планують переглянути макроекономічний прогноз на 2020-2022 роки щодо курсу гривні до долара.
Згідно з жовтневим макроекономічним прогнозом, середньорічний обмінний курс в 2020 році становитиме 27 грн/долар, в 2021-му - 27,2 грн/долар, у 2022-му - 27,5 грн/долар за базовим сценарієм.
За оптимістичним сценарієм – у 2020 році він очікується на рівні 24,8 грн/долар, 23,9 грн/долар в 2021 році і 24,2 грн/долар у 2022-му.
З початку року гривня зміцнилась до долара на 19% та очолила список валют, які найбільше зміцнились до долара.
Економічна правда
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