Через зміцнення гривні держбюджет з початку року недоотримав 51 мільярд

Доходи загального фонду держбюджету у січні-листопаді 2019 року становили 93,9% від запланованого показника - до бюджету не надійшло 51,46 млрд грн, запланованих у бюджеті.

Про це повідомили у Мінфіні.

Зазначається, що загальні доходи бюджету за 11 місяців становили 792,2 мільярда гривень, а заплановано було зібрати 843,66 мільярда гривень.