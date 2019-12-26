Гривня на закритті міжбанку ослабла

26 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,53 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,45 - 23,53 гривні;

Євро – 26,0 - 26,09 гривні;

Нагадаємо:

26 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,24 – 23,25 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 26 грудня на рівні 23,25 гривні за долар.

24 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,26 – 23,28 гривні за долар.

24 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,24 – 23,25 гривні за долар.

Економічна правда