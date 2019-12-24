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Міжбанк: гривня не втрачає позицій

Вівторок, 24 грудня 2019, 18:00
 

24 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,24 – 23,25 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,24 – 23,25 гривні;

Євро – 25,76 - 25,76 гривні;

Нагадуємо:

24 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,26 – 23,28 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 24 грудня на рівні 23,27 гривні за долар.

Економічна правда

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