Міжбанк: гривня не втрачає позицій
Вівторок, 24 грудня 2019, 18:00
24 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,24 – 23,25 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,24 – 23,25 гривні;
Євро – 25,76 - 25,76 гривні;
Нагадуємо:
24 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,26 – 23,28 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 24 грудня на рівні 23,27 гривні за долар.
Економічна правда
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