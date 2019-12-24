Курс валют на 24 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

24 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,26 – 23,28 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,24 - 23,26 гривні;

Євро – 25,76 - 25,78 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 22,96 – 23,22 гривні. Євро купують по 25,33 гривні, продають по 25,77 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 22,93 - 23,04 гривні, євро - 25,45 - 25,55 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 24 грудня на рівні 23,27 гривні за долар.

23 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,27 – 23,30 гривні за долар.

23 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,26 – 23,28 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 23 грудня на рівні 23,29 за долар.

Економічна правда