Курс валют на 24 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
24 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,26 – 23,28 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,24 - 23,26 гривні;
Євро – 25,76 - 25,78 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 22,96 – 23,22 гривні. Євро купують по 25,33 гривні, продають по 25,77 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 22,93 - 23,04 гривні, євро - 25,45 - 25,55 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 24 грудня на рівні 23,27 гривні за долар.
23 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,27 – 23,30 гривні за долар.
23 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,26 – 23,28 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 23 грудня на рівні 23,29 за долар.
Економічна правда
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