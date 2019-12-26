Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" негайно заплатити 8,5 мільярдів до бюджету

Кабмін як акціонер "Нафтогазу" зобов'язав компанію виплатити 8,5 мільярда гривень дивідендів за 9 місяців 2019 року до бюджету, оплату мають зробити до 27 грудня.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 26 грудня.

Кабмін також встановив, що під час розрахунку та виплати дивідендів за результатами діяльності Нафтогазу за 2019 рік зазначена сума буде врахована.

Дивіденди з прибутку компанії, як правило, виплачують у наступний рік, що слідує за тим роком, за який отримали прибуток. Тобто, дивіденди за 2019 рік Нафтогаз мав би заплатити до бюджету у 2020 році.

Нагадаємо:

За 9 місяців 2019 року група "Нафтогаз" отримала чистий прибуток у розмірі 21,3 млрд грн - на 27% більше за результат 9 місяців минулого року.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку видатків до кінця року. Мова йде про так звані незахищені видатки – видатки розвитку, на ремонт та будівництво.

Маркарова заявила, що призупинення фінансування незахищених статей бюджету у грудні 2019 року пов'язане з тим, що деякі державні органи наприкінці року просять про "перекидування" коштів з одних програм на інші.

Економічна правда