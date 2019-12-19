Маркарова пояснила зупинку виплати деяких державних видатків

Призупинення фінансування незахищених статей бюджету у грудні 2019 року пов'язане з тим, що деякі державні органи наприкінці року просять про "перекидування" коштів з одних програм на інші.

Про це повідомила у Facebook міністр фінансів Оксана Маркарова.

"До кінца року залишилось 8 днів. Теоретично, станом на сьогодні більшість важливих видатків повинно було вже давно бути подано в казначейство та на них відкрито асигнування, що насправді більшість відповідальних розпорядників і зробила.

Але, як відомо, щороку саме друга половина грудня - це час спроб безлічі "перекидок" з програми на програму, запитів щодо термінових авансів, подачі хоч якихось документів в казну і решта "освоювань" коштів та проведення каси, на які чомусь не вистачило 11 з половиною місяців року", - написала вона.

Маркарова заявила, що наразі Мінфін намагається призупинити такі непланові "перекидування" коштів, тому ухвалив рішення призупинити фінансування всіх незахищених статей видатків. Відповідне рішення пов’язане і з тим, що бюджет України недовиконано за доходами через занадто міцний курс гривні.

Голова Мінфіну наголосила, що усі захищені видатки фінансуються у звичному режимі.

"Усі незахищені видатки 11 місяців теж було повністю відкрито до фінансування, але навіть по ним на десятки мільярдів так і не пройшла каса, бо не подано жодного документу чи навіть не проведено тендерів", - підкреслила міністр.

Вона додала, що усі важливі "перекидки" - фінансування Охматдиту, додаткові зарплати шахтарів, всі видатки на безпеку та оборону - будуть профінансовані.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку видатків до кінця року. Мова йде про так звані незахищені видатки – видатки розвитку, на ремонт та будівництво.

Економічна правда