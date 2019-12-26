Курс гривні до долара продовжує зміцнюватися
Четвер, 26 грудня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 26 грудня на рівні 23,25 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 25,77 (на 24 грудня – також 25,77 гривні).
Нагадуємо:
24 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,26 – 23,28 гривні за долар.
24 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,24 – 23,25 гривні за долар.
Економічна правда
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