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Курс гривні до долара продовжує зміцнюватися

Четвер, 26 грудня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 26 грудня на рівні 23,25 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 25,77 (на 24 грудня – також 25,77 гривні).

Нагадуємо:

24 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,26 – 23,28 гривні за долар.

24 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,24 – 23,25 гривні за долар.

Економічна правда

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