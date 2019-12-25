Стан фінансового сектору зараз чи не найкращий за всю історію — НБУ

У Нацбанку вважають, що стан фінансового сектору сьогодні чи не найкращий за роки незалежності України, а наявні ризики для фінансової стабільності несуттєві.

Про це говорили учасники засідання Ради з фінансової стабільності, передає прес-служба НБУ.

"У світі з’являється обережний оптимізм і значно кращі очікування на 2020 рік, ніж були кілька місяців тому. Українська економіка зростає швидше, ніж прогнозувалося, інфляція увійшла в цільовий діапазон.

Водночас скорочуються обсяги промислового виробництва, що переважно пов’язано із несприятливою ціновою кон’юнктурою на окремих світових товарних ринках, зокрема динамікою цін на метали", - йдеться у повідомленні.

За словами Ради Нацбанку з фінансової стабільності зростає обсяг депозитів у банківський системі, за останні місяці цього року швидше зростають обсяги валютних вкладів, незважаючи навіть на історично найнижчі відсоткові ставки.

Взагалом, повідомляється, що ситуація на валютному ринку лишається сприятливою, Національний банк викуповує надлишки валюти на ринку для поповнення міжнародних резервів – з початку року чиста купівля валюти НБУ вже перевищила 6 млрд дол.

Сприятлива макроекономічна ситуація, низька інфляція та зміцнення гривні сприятимуть зниженню доларизації фінансової системи.

До РФС входять, зокрема: голова НБУ Яков Смолій, міністерка фінансів Оксана Маркарова та голова Нацкомфінпослуг Ігор Пашко, а також їх заступники.

Рада є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави.

Нагадуємо:



24 грудня міністр розвитку економіки Тимофій Милованов розкритикував Національний банк за занадто консервативний рівень облікової ставки та високий курс гривні.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних із 13 грудня 2019 року.

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Економічна правда