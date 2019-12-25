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Офіційний курс: гривня не змінилась

Середа, 25 грудня 2019, 10:00
 

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 25 грудня на рівні 23,27 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 25,77 (на 24 грудня – 25,77 гривні).

Нагадуємо:

24 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,26 – 23,28 гривні за долар.

24 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,24 – 23,25 гривні за долар.

Економічна правда

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