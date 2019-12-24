В уряді обіцяють реагувати на рейдерство протягом доби

Кабінет міністрів зменшив строки ухвалення рішень щодо окремих категорій справ по рейдерству до 24 годин.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Twitter.

"Не більше 24 годин — такою буде реакція держави на випадки рейдерства у сфері майнових прав.

Cьогодні ми спростили процедуру розгляду скарг у сфері держреєстрації та зменшили строки ухвалення рішень щодо окремих категорій справ до 24 годин", - повідомляє Гончарук.

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18 грудня Кабінет міністрів відкрив Офіс протидії рейдерству, мета якого - максимально захистити право власності людини.

"Це так званий маленький адміністративний суд. Кожна людина, чиї права власності порушено, може сюди звернутися", - заявив прем'єр.

Гончарук також зазначив, що за три місяці з 1404 скарг розглянуто і прийнято рішення по 1064 із них, а 368 реєстраторам із заплямованою репутацією заблоковано доступ до реєстрів.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні вже не діють групи, які займаються рейдерством, хоча іноді трапляються поодинокі випадки.

Економічна правда