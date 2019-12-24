Зелений Забор - як безпечно захистити власну територію

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Набридло спостерігати, як псує вигляд Вашої території неестетичний паркан сусідів, як виглядають незатишні огорожі з профлиста (профнастилу), які легко деформуються, нагріваються на сонці і негативно впливають на поруч зростаючі рослини, як виступає білий наліт (висоли) на огорожах з цегли, як знищують живопліт шкідники, як дивляться перехожі на вас і ваші об’єкти крізь огорожі з сітки-рабиці, зварної сітки 3D або ковки? Тоді звертайтеся.

Компанія Зелений Забор встановить декоративну огорожу Вашої мрії й усуне всі ці проблеми.

Продукція ТМ Зелений Забор застосовується для будівництва огорож приватних і багатоквартирних будинків, котеджів, таунхаусів, прибудинкових територій, паркінгів, готелів, баз відпочинку, торговельних, логістичних та промислових об’єктів, аеропортів, вокзалів, навчальних закладів, спортивних споруд, дитячих майданчиків, парків, реновації та модернізації існуючих огорож, виготовлення спеціальних конструкцій, декорування фасадів та інтер’єрів.

У чому ж полягають переваги Зеленого Забору в порівнянні з іншими видами огорож?

Зелений Забор виготовляється з високоякісного оцинкованого дроту діаметром 1,6 мм подвійного плетіння, кожен з яких обплетений високотехнологічним ПВХ-матеріалом схожим на хвою, є екологічно чистим унікальним продуктом, та:

- забезпечує фізичний захист території на відміну від живоплоту;

- візуально захищає від сторонніх очей власників і їх об’єкти на відміну від кованих огорож, сітки-рабиці й зварної сітки 3D (Спорт, Фрунзе, Рубіж);

- має естетичний вигляд з двох сторін (краса з лицьової та зворотної сторони) на відміну від огорож з одностороннього профлиста або непомітної з далека сітки-рабиці;

- є стійким до механічних ударів, на відміну від огорож з профнастилу, цегли, деревини, зварної сітки 3D та живоплоту;

- не боїться вологи, поливу, дощу і снігу на відміну від парканів з деревини, яка вбирає і віддає вологу, а потім дає тріщини;

- є стійким до низьких й високих температур, вигоряння на сонці, на відміну від профнастилу, який сильно нагрівається на сонці, а також на відміну від зварної сітки 3D з кольоровим полімерним покриттям, яке з часом дає тріщини;

- не поширює вогонь на відміну від дерев’яних парканів і живоплоту;

- не вимагає фарбування, ремонту та постійного догляду на відміну від дерев’яних парканів і живоплоту;

- забезпечує провітрювання (продувність), безпеку для рослин і гармонію з природою на відміну від глухих огорож з профнастилу, цегли, бетону, деревини;

-може мати необмежену висоту і при цьому не замикає простір "в коробку", на відміну від інших видів огорож;

- швидко монтується, економить час покупця при монтажі, монтаж - круглий рік;

- не поширює шкідників, грибок, у том числі цвіль;

- має оптимальну вартість без прихованих витрат.

Таким чином, матеріали згаданих вище різних видів огорож мають ряд недоліків: профлист (профнастил) – нагрівається на сонці, вигорає, легко деформується при механічному ударі, є незатишним промисловим матеріалом; різні відкриті сітки та ковка – не забезпечують приватність території; цегла і декоративні штукатурки – схильні до появи білого нальоту (высолів), руйнування від морозу і води; деревина - вигорає, вбирає і віддає вологу, дає тріщини, її необхідно регулярно фарбувати й обробляти.

А естетичний Зелений Забор гармонійно поєднується з природою та не має цих недоліків, тому має широкий спектр застосування.

Захистить власну територію безпечно для людей і рослин за допомогою Зеленого Забору!

Телефон для довідок: 0 800 602 602

E-mail: office@zz.in.ua

Сайт: zz.in.ua

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