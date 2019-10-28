Зеленый Забор - как защитить себя и свою территорию красиво

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Надоело однообразие? Зеленый Забор реализует любые Ваши смелые идеи, создаст то, о чем Вы думали, но не знали, как воплотить.

Компания Зеленый Забор предложила широкому кругу потребителей Украины уникальное декоративное ограждение, которое выполняет не только свою основную функцию надежной визуальной и физической защиты территории, а и является самодостаточной эстетичной частью архитектурного ансамбля в современном мире строительства и модернизации объектов.

Компания Зеленый Забор осуществляет строительство декоративных заборов, реновацию и модернизацию существующих ограждений, декорирование фасадов и интерьеров, изготовление декоративных конструкций, реализацию нестандартных решений.

Зеленый Забор изготавливается из высококачественной оцинкованной проволоки диаметром 1,6 мм двойного плетения, каждая из которых оплетена высокотехнологичным ПВХ-материалом похожим на хвою, является крепким и износостойким.

Очень похожее на натуральную зелень декоративное ограждение ТМ Зеленый Забор является сертифицированным, экологически чистим продуктом, имеет современный эстетичный вид, не имеет запаха, устойчиво к различным погодным условиям, не боится влаги, не горит, не выгорает на солнце, легко моется, быстро монтируется.

Оно гармонично сосуществует с природой, обеспечивает проветривание и не вредит растениям в отличие от профнастила, который нагревается на солнце.

Уникальный материал, из которого изготавливается Зеленый Забор, позволяет строить ограждения любой высоты, формы и уровня сложности.

Рулоны Зеленого Забора сплетаются между собой так, что соединения практически не видно, поэтому возможна любая высота и длина ограждения, которое визуально не замыкает пространство "в коробке" в отличие от ограждений из профнастила, камня или кирпича.

Зеленый Забор используют для строительства ограждений частных и многоквартирных домов, коттеджей, придомовых территорий, паркингов, гостиниц, баз отдыха, торговых, логистических и промышленных объектов, аэропортов, вокзалов, учебных заведений, спортивных сооружений, детских площадок, парков, изготовления специальных конструкций, декорирования фасадов и интерьеров.

Также с его помощью можно осуществить модернизацию и реновацию любого существующего ограждения потребителей.

Компания Зеленый Забор создала и продолжает развивать в Украине рознично-сервисную сеть, внедряет и активно использует современные технологии менеджмента, производства, франчайзинга и продаж.

Современный подход с применением инновационных технологий, Интернет-сайт и сеть фирменных шоурумов дают возможность потребителям Украины покупать у Компании Зеленый Забор качественные декоративные ограждения по доступной цене, а также получать комплекс услуг по доставке, монтажу, гарантийному и послепродажному сервису.

Компания Зеленый Забор надежно защитит Вашу территорию современным декоративным ограждением, обустроит искусственной хвоей фасад, беседку или любое сооружение либо интерьер.

Защитите себя и собственную территорию красиво с помощью Зеленого Забора!

Телефон для справок: 0 800 602 602

E-mail: office@zz.in.ua